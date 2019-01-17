В Барнауле снесли снежный городок на пл. Сахарова и возобновили движение
На площади Сахарова в Барнауле снесли снежный городок и возобновили движение транспорта.
В Барнауле снесли снежный городок на пл. Сахарова и возобновили движение.Видео: Олег Укладов
В городской администрации напомнили, что разбирать главную ёлку Алтайского края начали в начале недели 14 января. А сегодня, 17 января, демонтаж завершили. Конструкцию и новогодние украшения отправили на хранение до следующего нового года.
Дорожное движение по проспекту Социалистическому от улицы Димитрова до улицы Молодежной возобновлено.
Между тем, на пешеходной улице Мало-Тобольская снежный городок будет работать и радовать горожан до тех пор, пока позволят погодные условия. Там остаются ледовые барельефы, детские горки, детские аттракционы, иллюминация и светящиеся фигуры. Следить за состоянием всех конструкций будет районная администрация. А вопрос о демонтаже елки она решит на следующей неделе.
В Барнауле снесли снежный городок на пл. Сахарова и возобновили движениеФото: Олег УКЛАДОВ
Фото: Олег УКЛАДОВ