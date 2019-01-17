2019-01-17T13:17:54+03:00
Общество

В Барнауле снесли снежный городок на пл. Сахарова и возобновили движение

САПОЖКОВА Александра
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В Барнауле снесли снежный городок на пл. Сахарова и возобновили движениеВ Барнауле снесли снежный городок на пл. Сахарова и возобновили движениеФото: Олег УКЛАДОВ
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На площади Сахарова в Барнауле снесли снежный городок и возобновили движение транспорта.

В Барнауле снесли снежный городок на пл. Сахарова и возобновили движение.Видео: Олег Укладов

В городской администрации напомнили, что разбирать главную ёлку Алтайского края начали в начале недели 14 января. А сегодня, 17 января, демонтаж завершили. Конструкцию и новогодние украшения отправили на хранение до следующего нового года.

Дорожное движение по проспекту Социалистическому от улицы Димитрова до улицы Молодежной возобновлено.

Между тем, на пешеходной улице Мало-Тобольская снежный городок будет работать и радовать горожан до тех пор, пока позволят погодные условия. Там остаются ледовые барельефы, детские горки, детские аттракционы, иллюминация и светящиеся фигуры. Следить за состоянием всех конструкций будет районная администрация. А вопрос о демонтаже елки она решит на следующей неделе.

В Барнауле снесли снежный городок на пл. Сахарова и возобновили движение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле снесли снежный городок на пл. Сахарова и возобновили движениеФото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

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