Жительницу Барнаула разоблачили в организации проституции

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-17T13:40:37+03:00

Обвиняемая сама возила «жриц любви» по саунам и гостиницам

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Жительницу Барнаула будут судить за организацию проституции. Девушек, которые работали на нее, она лично возила по саунам и гостиницам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, нелегальный бизнес обвиняемой действовал на протяжении полутора лет, а именно до сентября 2018 года.

Набрав девушек, которые согласились оказывать интимные услуги за деньги, сутенерша установила следующий порядок расчета. Клиент за один час работы проститутки платил 2500 рублей. Из них сутенерша забирала себе 800 рублей. Такую же сумму она платила администраторам саун и гостиниц. Оставшиеся деньги девушки по вызову забирали себе.

Известно, что организатор нелегального бизнеса сама доставляли девушек к местам, куда их вызывали клиенты. Она же оказывала им защиту.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу.