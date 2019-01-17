2019-01-17T11:53:51+03:00
Общество

Спикер Алтайского законодательного собрания записался в «Шишкову»

Александр Романенко взял приключенческую книгу для своей внучки
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Спикер Алтайского законодательного собрания записался в «Шишкову»Спикер Алтайского законодательного собрания записался в «Шишкову»Фото: предоставлено пресс-службой
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Спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко посетил обновленную библиотеку имени В.Я. Шишкова. Там состоялась презентация обновленного пространства первого этажа после комплексного ремонта.

Как сообщает пресс-служба АКЗС, в холле первого этажа библиотеки появились места для работы с электронным каталогом, уголки для чтения, площадка для тематических мероприятий на 30-40 человек.

Здесь же открылось кафе. Заново оборудовали сектор регистрации читателей, обновили гардероб.

Во время посещения библиотеки Александр Романенко рассказал, что был записан в нее еще в 1977 году, когда учился в Алтайском политехническом институте.

– Раньше везде были очереди. Попасть в читальный зал института было очень сложно, поэтому пользовались библиотечным фондом Шишковки. Приходишь, делаешь заказ, через некоторое время еще раз приходишь, уже за книгой, – рассказала Александр Романенко.

Спикеру АКЗС выдали новый читательский билет библиотеки. Уже после этого он подошел к полке обмена книг, которую называют «Книговоротом». Александр Романенко взял произведение Жюля Верна «Дети капитана Гранта» для старшей внучки.

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