Автомобиль протаранил в Барнауле иномарку выступающим грузом
В Барнауле на улице Балтийской произошло ДТП с участием грузовика и иномарки. Очевидцы утверждают, что выступающий габаритный груз пробил лобовое стекло автомобиля «Toyota Vitz».
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Барнаулу, дорожно-транспортное происшествие произошло в 9 часов 40 минут. Уже установлено, что столкновение произошло после того, как водитель грузовика начал движение задним ходом. Известно, что в этом ДТП обошлось без пострадавших.
Тем временем в паблике «Barnaul22» появилось сообщение о ДТП на границе Алтайского края. На снимках видно, что столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.
– Излюбленное место, сколько ездил в командировки там, постоянно битые были, то мотоциклы то легковые, – написал в комментариях к сообщению Дмитрий Поляков.
У одного из грузовиков сильно повреждена лобовая часть. Легковушка вовсе находится в кювете.
В ГИБДД пока не предоставили информации об этой аварии. Также не ясно, есть ли пострадавшие.