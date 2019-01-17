2019-01-17T10:33:10+03:00
Происшествия

Автомобиль протаранил в Барнауле иномарку выступающим грузом

Очевидцы сообщают, что металлические конструкции пробили лобовое стекло
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Автомобиль протаранил в Барнауле иномарку выступающим грузомАвтомобиль протаранил в Барнауле иномарку выступающим грузомФото: скриншот видео
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В Барнауле на улице Балтийской произошло ДТП с участием грузовика и иномарки. Очевидцы утверждают, что выступающий габаритный груз пробил лобовое стекло автомобиля «Toyota Vitz».

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Барнаулу, дорожно-транспортное происшествие произошло в 9 часов 40 минут. Уже установлено, что столкновение произошло после того, как водитель грузовика начал движение задним ходом. Известно, что в этом ДТП обошлось без пострадавших.

Тем временем в паблике «Barnaul22» появилось сообщение о ДТП на границе Алтайского края. На снимках видно, что столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.

– Излюбленное место, сколько ездил в командировки там, постоянно битые были, то мотоциклы то легковые, – написал в комментариях к сообщению Дмитрий Поляков.

У одного из грузовиков сильно повреждена лобовая часть. Легковушка вовсе находится в кювете.

В ГИБДД пока не предоставили информации об этой аварии. Также не ясно, есть ли пострадавшие.

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