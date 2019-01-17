2019-01-17T10:19:13+03:00
Общество

Активист ЛГБТ–движения хочет провести гей-парады в Барнауле и Горно-Алтайске

САПОЖКОВА Александра
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Гей-парад в Тель-АвивеГей-парад в Тель-АвивеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Гей-парады в нескольких городах Сибири хочет провести активист ЛГБТ–движения, правозащитник Николай Алексеев.

В его планах – Барнаул, Горно-Алтайск, Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово, Ачинск и другие. До этого Алексеев собирался вывести на парад геев в 172 городах России, но организовать мероприятия так и не удалось. Впрочем, под натиском нетрадиционно ориентированных города Сибири пока тоже не сдаются.

- Николай Алексеев в интервью изданию «Проспект мира» всем видом показал, что его удивила реакция на предложение провести гей-парад, например, Норильска. Этот город, по его словам, был гей-Меккой, а гомофобию и нетерпимость городов Сибири он считает навязанной властями, - пишет «МК на Алтае».

Несмотря на отказы, активист ЛГБТ–движения не собирается отступать и будет обжаловать любой запрет. И даже готов дойти и до Европейского суда.

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