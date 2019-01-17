«АлтайБаскет» одержал победу над черкесским «Эльбрусом»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-01-17T09:49:10+03:00

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«АлтайБаскет» провел очередной домашний матч в рамках мужской Суперлиги-2 чемпионата страны. На этот раз барнаульцы принимали на своем паркете аутсайдера турнирной таблицы – черкесский «Эльбрус».

Уже в первой четверти команды устроили своеобразные «качели». После того, как гости повели в счете 6:0, игроки «АлтайБаскета» набрали 17 очков кряду. После этого барнаульцы вновь сбавили обороты, а период закончился со счетом 24:23 в пользу алтайской команды.

Равная борьба на площадке наблюдалась на протяжении трех периодов. Развязка наступила в заключительной четверти, где удача благоволила хозяевам. В итоге «АлтайБаскет» одержал убедительную победу со счетом 87:77.

Самым результативным в составе нашей команды оказался Илья Ашмаров. На его счету 20 набранных очков. Сегодня, 17 января, в спорткомплексе «Победа» команды проведут повторную встречу. Начало матча в 19 часов.