2019-01-17T09:44:58+03:00
Общество

«Ростелеком» в Алтайском крае взял новогодние праздники под контроль

САПОЖКОВА Александра
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«Ростелеком» в Рождество разыграл смартфон«Ростелеком» в Рождество разыграл смартфонФото: предоставлено пресс-службой
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Компания, участвуя в новогодних уличных праздниках, демонстрировала услуги, повышающие комфорт, информационную и личную безопасность жителей края.

В Славгороде по заказу администрации «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение снежного городка на Молодежной площади. Цифровую HD-камеру с инфракрасной подсветкой и широким углом обзора оператор связи разместил на опоре фонарного освещения городской площади.

Городок на Молодежной площади в Славгороде Фото: предоставлено пресс-службой

Городок на Молодежной площади в СлавгородеФото: предоставлено пресс-службой

Круглосуточное видеонаблюдение за порядком вели дежурные службы муниципалитета. Услугу «Ростелекома» на своем смартфоне протестировал лично глава администрации Славгорода Сергей Горбунов. После новогодних праздников он поблагодарил компанию за видеоконтроль, отметив, что это помогло обеспечить сохранность снежного городка.

- Вести наблюдение с помощью смартфона очень удобно. Качество трансляции хорошее, в приложении можно увеличить часть изображения, доступна перемотка, просмотр архива. Мы рады что услуга востребована и работает с пользой для города, – сообщил руководитель местного подразделения Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Скворцов.

На площади Сахарова в Барнауле компания установила ледяную фигуру сказочного русского богатыря, охранявшего в былинах Русь от нашествия всякой нечисти.

Богатырь Фото: предоставлено пресс-службой

БогатырьФото: предоставлено пресс-службой

Авторами ледяной скульптуры стали учитель труда и резьбы по дереву Сергей Чуклин и художник Владимир Казаченко. Образ богатыря с щитом, на котором расположен логотип компании, символизирует защиту от любых угроз. Эти же функции выполняют и услуги компании – сервисы «Антивирус», «Родительский контроль» в «Интерактивном ТВ», услуга «Видеонаблюдение. Умный дом». С ноября 2018 года в компании запущена единая платформа кибербезопасности, которая функционирует на базе Ростелеком-Solar и обеспечивает сетевую безопасность. Платформа построена на базе инновационной технологии программно-определяемых сетей SD-WAN и не имеет аналогов в России.

В Рождество, выступая партнером Алтайской резиденции Деда Мороза, «Ростелеком» разыграл на уличном празднике среди барнаульцев смартфон. Провайдер цифровых решений предлагает все больше услуг, которыми можно управлять с мобильного телефона.

В декабре 2018 года компания реализовала в Барнауле пилотный проект по внедрению услуги «Умный домофон». Возможность открывать подъездную дверь в жилой дом с помощью мобильного приложения или обычного стационарного телефона получили владельцы квартир нового дома по адресу: ул. Чернышевского, 186.

"Умный дом" Фото: предоставлено пресс-службой

"Умный дом"Фото: предоставлено пресс-службой

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