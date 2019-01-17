«Комсомольская правда» и «Почта России» проводят конкурс ко Дню защитника Отечества «Мой папа самый-самый»

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-17T09:17:58+03:00

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«Комсомольская правда» - Барнаул» и Алтайский филиал Почты России объявляют о старте детского творческого конкурса рисунков, приуроченного ко Дню защитника Отечества - "Мой папа, самый -самый!"

Чтобы принять участие, необходимо нарисовать своего папу, сфотографироваться со своей работой и выставить ее в инстаграме на своей странице или странице родителей с хештегом #ПочтаРоссии, и #КомсомольскаяправданаАлтае. Прислать работу следует по почте, указав ФИО ребенка, его возраст, а также мобильный телефон родителей.

Работы конкурсантов с пометкой «Мой папа самый-самый» принимаются с 17 января по 4 февраля по адресу: 656000, г. Барнаул, пр. Ленина, 54. (УФПС Алтайского края).

С 4 февраля по 17 февраля на сайте «Комсомольской правды» - Барнаул» будет открыто голосование за самую лучшую работу, по мнению читателей издания. По итогам конкурса, оргкомитет выберет три победителя, которые получат ценные подарки от Почты России и редакции. Главный приз – поздравление с 23 февраля в эфире радио «Комсомольская правда» получит участник, набравший наибольшее количество голосов на сайте.

Награждение победителей состоится 19 февраля в редакции «Комсомольская правда» - Барнаул».

Возрастная категория участников от 5 до 12 лет.