Пешехода сбили на алтайской трассе

СЕГОДНЯ 07:36 2019-01-17T07:36:50+03:00

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Сотрудники ГИБДД Алтайского края проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал пешеход – мужчину сбили в тот момент, когда он переходил трассу.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю сообщают, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодняшним утром, 17 января, в 7.30 по местному времени. Мужчина переходил трассу Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан по нерегулируемому пешеходному переходу, оборудованному на 13-м километре автодороги.

- Согласно предварительной информации, его сбил 34-летний водитель автомобиля «Хёндэ-Элантра», - сообщают в пресс-службе ведомства.

Пострадавший получил телесные повреждения. Какие именно - не уточняется. Ему потребовалась медицинская помощь и госпитализация. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

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