2019-01-17T07:36:50+03:00
Происшествия

Пешехода сбили на алтайской трассе

Его госпитализировали
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД Алтайского края проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал пешеход – мужчину сбили в тот момент, когда он переходил трассу.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю сообщают, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодняшним утром, 17 января, в 7.30 по местному времени. Мужчина переходил трассу Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан по нерегулируемому пешеходному переходу, оборудованному на 13-м километре автодороги.

- Согласно предварительной информации, его сбил 34-летний водитель автомобиля «Хёндэ-Элантра», - сообщают в пресс-службе ведомства.

Пострадавший получил телесные повреждения. Какие именно - не уточняется. Ему потребовалась медицинская помощь и госпитализация. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

Читайте также: Маршрутка врезалась в дерево в центре Барнаула

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль протаранил в Барнауле иномарку выступающим грузом
Активист ЛГБТ–движения хочет провести гей-парады в Барнауле и Горно-Алтайске
«АлтайБаскет» одержал победу над черкесским «Эльбрусом»
«Ростелеком» в Алтайском крае взял новогодние праздники под контроль
«Комсомольская правда» и «Почта России» проводят конкурс ко Дню защитника Отечества «Мой папа самый-самый»
Детей приглашают в биологический кружок в барнаульском зоопарке «Лесная сказка»
ВТБ Факторинг седьмой раз подряд подтверждает лидерство по итогам года
Маршрутка врезалась в дерево в центре Барнаула
Билеты в барнаульский зоопарк подешевели до 100 рублей
Совладелец «Алтаймясопрома» признан банкротом по решению суда
Новая знакомая из бара сняла с карты барнаульца 120 тысяч рублей
Уголовное дело завели на руководство барнаульского Дворца спорта из-за невыплаты зарплаты
Один подрядчик подал заявку на ремонт старого моста в Барнауле
Житель Косихи украл у односельчанки 87 тысяч рублей