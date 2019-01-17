Маршрутка врезалась в дерево в центре Барнаула

СЕГОДНЯ 07:06 2019-01-17T07:06:03+03:00

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В историческом центре Барнаула произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №110. Накануне вечером, 16 января, на пересечении проспекта Ленина и улицы Короленко маршрутка врезалась в дерево.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, в результате аварии пострадал 20-летний пассажир автобуса. К счастью, госпитализация не потребовалась. По факту ДТП в полиции проводят проверку.

Что могло стать причиной аварии пока не ясно. Между тем, днем ранее в редакцию «Комсомолки» позвонила жительница Барнаула, которая пожаловалась на работу как раз маршрута №110. Женщина рассказала, что вечером 15 января в районе 17 часов автобус проехал мимо остановки «Дом союзов» в сторону площади Советов. По словам нашей читательницы, водитель даже не подумал остановиться. После этого женщина простояла на остановке полчаса, но другого автобуса маршрута №110 так и не было. В итоге ей пришлось ехать на другом транспорте с пересадками.