Билеты в барнаульский зоопарк подешевели до 100 рублей

СЕГОДНЯ 06:37 2019-01-17T06:37:41+03:00

Эта акция будет действовать в «Лесной сказке» до конца зимы

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Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» понизил стоимость билетов до 100 рублей. Посмотреть на зверей и животных за эту цену можно будет до 28 февраля 2019 года.

Радостное известие для любителей общения с животными опубликовали в официальной группе барнаульского зоопарка в социальной сети «Вконтакте». Там же указано, что посетить «Лесную сказку» можно ежедневно с 10 до 17 часов.

Ранее стало известно, что с февраля 2019 года на барнаульского зоопарка начнет работу биологический кружок для детей школьного возраста.

Занятия будут проводить специалисты отдела экологического просвещения Тигирекского заповедника и сотрудники зоопарка.

Организаторы обещают, что участники кружка узнают о редких видах животных и растений нашей страны, смогут прикоснуться к истории Алтайского края через палеонтологические находки, а также научатся оказывать первую медицинскую помощь животным и различать ядовитые и полезные растения.