Билеты в барнаульский зоопарк подешевели до 100 рублей
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» понизил стоимость билетов до 100 рублей. Посмотреть на зверей и животных за эту цену можно будет до 28 февраля 2019 года.
Радостное известие для любителей общения с животными опубликовали в официальной группе барнаульского зоопарка в социальной сети «Вконтакте». Там же указано, что посетить «Лесную сказку» можно ежедневно с 10 до 17 часов.
Ранее стало известно, что с февраля 2019 года на барнаульского зоопарка начнет работу биологический кружок для детей школьного возраста.
Занятия будут проводить специалисты отдела экологического просвещения Тигирекского заповедника и сотрудники зоопарка.
Организаторы обещают, что участники кружка узнают о редких видах животных и растений нашей страны, смогут прикоснуться к истории Алтайского края через палеонтологические находки, а также научатся оказывать первую медицинскую помощь животным и различать ядовитые и полезные растения.