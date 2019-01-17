2019-01-17T06:02:49+03:00
Экономика

Совладелец «Алтаймясопрома» признан банкротом по решению суда

В отношении Бориса Панова ввели процедуру реализации имущества
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Совладелец, а заодно бывший генеральный директор «Алтаймясопрома» Борис Панов признан банкротом по решению Арбитражного суда Кемеровской области. В отношении него ввели процедуру реализации имущества.

Как пишет «Интерфакс», дело о банкротстве Бориса Панова инициировал «Внешэкономбанк». Долг сельхозпредприятия перед этим банком достиг 10 млрд рублей. О реализации имущества ходатайствовал финансовый управляющий должника Евгений Горнаков.

«Алтаймясопром» – это крупный животноводческий комплекс в Тальменском районе Алтайского края. Еще в 2011 году было завершено строительство первой очереди стоимостью около 7 млрд рублей. Спустя год предприятие ввели в эксплуатацию.

С годами животноводческий комплекс расширялся. Общая стоимость проекта достигла 12,1 млрд рублей.

При этом власти региона неоднократно говорили, что из-за недофинансированности проекта он не может выйти на должную проектную мощность, что затягивает окупаемость вложенных средств.

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