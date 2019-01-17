Новая знакомая из бара сняла с карты барнаульца 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 04:58 2019-01-17T04:58:33+03:00

Теперь ей грози до шести лет тюрьмы

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В полицию Барнаула обратился 48-летний местный житель, у которого новая знакомая похитила с карты 120 тысяч рублей.

Мужчина познакомился с ней в баре. В тот день он много общался в разными людьми, которые подходили к нему. За алкоголь он рассчитывался картой, пин-код которой подсмотрела та самая новая знакомая потерпевшего.

На следующее утро, когда барнаулец проспался, он обнаружил, что у него пропало портмоне с банковскими картами. Он поспешил позвонить в банк, чтобы заблокировать их, но там ему сообщили, что с одной из них кто-то снял 120 тысяч рублей. Мужчина поспешил обратиться с заявлением в отдел полиции.

- На данный момент подозреваемая в краже денег задержана. Ей оказалась местная 33-летняя жительница, - сообщают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

По факту кражи денег было возбуждено головное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.