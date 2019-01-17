2019-01-17T04:38:23+03:00
Общество

Уголовное дело завели на руководство барнаульского Дворца спорта из-за невыплаты зарплаты

Точное число пострадавших еще не установлено
Анна СЕМИНА
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Уголовное дело завели на руководство Дворца спортаУголовное дело завели на руководство Дворца спортаФото: Олег УКЛАДОВ
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Следователи Железнодорожного района Барнаула завели уголовное дело по факту невыплаты сотрудникам Дворца зрелищ и спорта заработной платы.

Изначально к ним обратился сотрудник, который заявил, что руководство ООО «Дворец зрелищ и спорта им. Г.С. Титова» не выплатило ему заработную плату. Следователи организовали доследственную проверку. Она показала, что с июля по октябрь 2018 года он действительно недополучил более 87 тысяч рублей, хотя у организации была возможность выдать деньги – на ее счета поступали средства, но тратились они на хозяйственную деятельность.

- Более того, во время проверки установлены иные факты нарушения трудовых прав сотрудников организации – с июля по декабрь 2018 года они не получали заработную плату и иные установленные законом выплаты, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат». На предварительном этапе еще предстоит установить сумму невыплат, а также количество протерпевших и добиться полного расчета организации перед ними.

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