2019-01-17T04:11:29+03:00
Общество

Один подрядчик подал заявку на ремонт старого моста в Барнауле

Работы он должен завершить в 2020 году
Анна СЕМИНА
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На конкурс по выполнению проектных работ для предстоящего ремонта старого моста через реку Обь в Барнауле заявилась только одна компания.

Подрядчиком может стать барнаульское ООО «Проектавтомост». Как сообщает сайт «Политсибру», у него уже есть опыт работы с проблемным объектом - в 2014 году он уже прорабатывал проектно-сметную документацию на капитальный ремонт дорожной части коммунального моста. Помимо этого компания неоднократно выступала подрядчиком у Алтайавтодора.

На данный момент новый контракт еще не заключен. Его стоимость оценивается в 18,4 млн рублей. Будущий подрядчик должен будет проделать огромную работу: начиная от инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий и заканчивая прогнозом изменения строительства конструкций во времени.

Все работы он должен завершить в 2020 году. Заказчиком является Упрдор «Алтай».

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