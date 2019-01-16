2019-01-16T16:50:48+03:00
Происшествия

Житель Косихи украл у односельчанки 87 тысяч рублей

Подозреваемый в краже знал, что 80-летней пенсионерки нет дома
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель Косихи украл у односельчанки 87 тысяч рублейЖитель Косихи украл у односельчанки 87 тысяч рублейФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель села Косиха проследил, что одна из местных пенсионерок на протяжении нескольких дней не появлялась в своем доме. В итоге он взломал замок, проник в жилище 80-летней женщины и украл у нее 87 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, пенсионерка обнаружила пропажу денег, сразу после того, как вернулась домой. После этого она обратилась с заявлением в полицию.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в краже. Им оказался 23-летний местный житель. Он тут же сознался в совершенном преступлении, при этом заявил, что все украденные деньги успел потратить на личные нужды.

В настоящее время по факту кражи возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Подозреваемый находится под стражей.

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