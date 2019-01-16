Маршрутка в Барнауле чуть не задавила 5-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 15:54 2019-01-16T15:54:01+03:00

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Пятилетняя девочка едва не оказалась под колесами маршрутки. Это случилось в тот момент, когда ребенок вместе с матерью выходили из автобуса.

Подробно о произошедшем сообществу «Инцидент Барнаул» рассказала мать девочки. В частности она написала, что при выходе из автобуса ее дочь поскользнулась. Одной ногой она оказалась под маршруткой. Женщина утверждает, что пока она пыталась помочь ребенку, водитель продолжил движение и остановился только после того, как она закричала.

– Только моя реакция спасла ее жизнь, – пишет женщина о случившемся.

В этом же сообществе описывается случай, который произошел в Барнауле в конце декабря 2018 года. Водитель автобуса маршрута №35 зажал дверями женщину, проехав несколько метров. В результате пассажирка получила повреждения и ей потребовалась госпитализация.

Сегодня, 16 января, стало известно, что в следственном управлении СК России по Алтайскому краю по обеим ситуациям начались доследственные проверки.