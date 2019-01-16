2019-01-16T15:54:01+03:00
Происшествия

Маршрутка в Барнауле чуть не задавила 5-летнюю девочку

Мать ребенка утверждает, что чудом спасла свою дочь
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пятилетняя девочка едва не оказалась под колесами маршрутки. Это случилось в тот момент, когда ребенок вместе с матерью выходили из автобуса.

Подробно о произошедшем сообществу «Инцидент Барнаул» рассказала мать девочки. В частности она написала, что при выходе из автобуса ее дочь поскользнулась. Одной ногой она оказалась под маршруткой. Женщина утверждает, что пока она пыталась помочь ребенку, водитель продолжил движение и остановился только после того, как она закричала.

– Только моя реакция спасла ее жизнь, – пишет женщина о случившемся.

В этом же сообществе описывается случай, который произошел в Барнауле в конце декабря 2018 года. Водитель автобуса маршрута №35 зажал дверями женщину, проехав несколько метров. В результате пассажирка получила повреждения и ей потребовалась госпитализация.

Сегодня, 16 января, стало известно, что в следственном управлении СК России по Алтайскому краю по обеим ситуациям начались доследственные проверки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Косихи украл у односельчанки 87 тысяч рублей
На Алтае заключенный убил сокамерника осколком зеркала
Губернатор Алтайского края выступил на Гайдаровском экономическом форуме
Новый лидер может появиться у алтайских «жириновцев» уже весной
Пожилая жительница Славгорода перевела мошенникам 30 тысяч рублей
Бийские депутаты больше не будут получать компенсационные выплаты
Алтайские коммунисты готовятся к митингу
Барнаульцы смогут пополнять транспортные карты в интернете
Около 50 млн рублей направят в Барнауле на ремонт детской «инфекционки»
Большегруз перегородил подъезд к старому мосту в Барнауле
Треска с червями, морская капуста с пластиком, тесто с карандашом: неожиданные находки в продуктах
Стали известны имена лучших врачей Алтайского края
В Барнауле не разрешают отказываться от школьного питания
В Барнауле 16 января ожидается -4 градуса
Избыток калия может вызвать ряд заболеваний
Женщина из мести оговорила бывшего сожителя
Жители алтайского села Тюменцево жалуются на отсутствие воды
«Алтай» вновь уступил «Чебоксарам» в ответном домашнем матче
Барнаульцы собираются в очереди, чтобы попасть в маршрутку №75
В Барнауле за 12 млн продают двухуровневую квартиру с камином и видом на Обь