На Алтае заключенный убил сокамерника осколком зеркала

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-16T14:20:41+03:00

До этого между двумя мужчинами постоянно возникали словесные ссоры

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В Бийске завершили расследование уголовного дела в отношении заключенного, которого обвиняют в убийстве сокамерника.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в октябре 2018 года. По данным следствия между обвиняемым и его сокамерником происходили постоянные ссоры. В итоге это закончилось тем, что обвиняемый, разбив руками зеркало в помещении камеры, осколком нанес несколько ударов своему обидчику, который в этот момент лежал на кровати. Удары пришлись в область шеи. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Известно, что ранее обвиняемый был неоднократно судим за совершение целого ряда корыстных и корыстно-насильственных преступлений.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.