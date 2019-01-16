На Алтае заключенный убил сокамерника осколком зеркала
В Бийске завершили расследование уголовного дела в отношении заключенного, которого обвиняют в убийстве сокамерника.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в октябре 2018 года. По данным следствия между обвиняемым и его сокамерником происходили постоянные ссоры. В итоге это закончилось тем, что обвиняемый, разбив руками зеркало в помещении камеры, осколком нанес несколько ударов своему обидчику, который в этот момент лежал на кровати. Удары пришлись в область шеи. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Известно, что ранее обвиняемый был неоднократно судим за совершение целого ряда корыстных и корыстно-насильственных преступлений.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.