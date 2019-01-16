2019-01-16T14:00:46+03:00
Экономика

Губернатор Алтайского края выступил на Гайдаровском экономическом форуме

В частности Виктор Томенко представил опыт цифровизации сельского хозяйства в регионе
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Губернатор Алтайского края принимает участие в Гайдаровском экономическом форумеГубернатор Алтайского края принимает участие в Гайдаровском экономическом форумеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Губернатор Алтайского края продолжает работу в рамках Гайдаровского экономического форума. В частности Виктор Томенко принял участие в обсуждении темы «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в своем выступлении губернатор Алтайского края рассказал о том, что сельское хозяйство играет существенную роль в социально-экономическом развитии региона, формируя 20% валового регионального продукта.

Виктор Томенко заявил, что в рамках цифровизации сельского хозяйства в Алтайском крае с 2015 года работает информационная система автоматизации процессов подготовки документов для получения сельхозпроизводителями государственной поддержки. Данная разработка получила признание на всероссийском уровне и была учтена при разработке ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство». С 2017 года в крае проводится мониторинг использования пахотных земель на платформе «РусГИС» компании «Ростелеком». Уже сейчас на электронном учете находится более 94% пашни Алтайского края – свыше 140 тысяч участков с информацией о возделываемых культурах и пользователях. Это позволяет органам власти выполнять объективный контроль за оборотом земель сельскохозяйственного назначения, а аграриям – оптимизировать выполнение полевых сельскохозяйственных работ. В настоящее время систему используют более 2,5 тысячи сельхозпредприятий края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае заключенный убил сокамерника осколком зеркала
Новый лидер может появиться у алтайских «жириновцев» уже весной
Пожилая жительница Славгорода перевела мошенникам 30 тысяч рублей
Бийские депутаты больше не будут получать компенсационные выплаты
Алтайские коммунисты готовятся к митингу
Барнаульцы смогут пополнять транспортные карты в интернете
Около 50 млн рублей направят в Барнауле на ремонт детской «инфекционки»
Большегруз перегородил подъезд к старому мосту в Барнауле
Треска с червями, морская капуста с пластиком, тесто с карандашом: неожиданные находки в продуктах
Стали известны имена лучших врачей Алтайского края
В Барнауле не разрешают отказываться от школьного питания
В Барнауле 16 января ожидается -4 градуса
Избыток калия может вызвать ряд заболеваний
Женщина из мести оговорила бывшего сожителя
Жители алтайского села Тюменцево жалуются на отсутствие воды
«Алтай» вновь уступил «Чебоксарам» в ответном домашнем матче
Барнаульцы собираются в очереди, чтобы попасть в маршрутку №75
В Барнауле за 12 млн продают двухуровневую квартиру с камином и видом на Обь