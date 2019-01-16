Губернатор Алтайского края выступил на Гайдаровском экономическом форуме

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-16T14:00:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Алтайского края продолжает работу в рамках Гайдаровского экономического форума. В частности Виктор Томенко принял участие в обсуждении темы «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в своем выступлении губернатор Алтайского края рассказал о том, что сельское хозяйство играет существенную роль в социально-экономическом развитии региона, формируя 20% валового регионального продукта.

Виктор Томенко заявил, что в рамках цифровизации сельского хозяйства в Алтайском крае с 2015 года работает информационная система автоматизации процессов подготовки документов для получения сельхозпроизводителями государственной поддержки. Данная разработка получила признание на всероссийском уровне и была учтена при разработке ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство». С 2017 года в крае проводится мониторинг использования пахотных земель на платформе «РусГИС» компании «Ростелеком». Уже сейчас на электронном учете находится более 94% пашни Алтайского края – свыше 140 тысяч участков с информацией о возделываемых культурах и пользователях. Это позволяет органам власти выполнять объективный контроль за оборотом земель сельскохозяйственного назначения, а аграриям – оптимизировать выполнение полевых сельскохозяйственных работ. В настоящее время систему используют более 2,5 тысячи сельхозпредприятий края.