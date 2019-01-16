Пожилая жительница Славгорода перевела мошенникам 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-16T11:48:22+03:00

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В Алтайском крае по-прежнему встречаются ситуации, когда доверчивые люди попадаются на избитую уловку мошенников, которые действуют по схеме «ваш родственник попал в беду». На этот раз жертвой любителей легкой наживы стала 80-летняя жительница Славгорода.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, пенсионерке позвонил неизвестный мужчина. Он представился внуком пожилой женщины и сказал, что его задержали полицейские, а для освобождения необходимо заплатить 30 тысяч рублей. В итоге взволнованная пенсионерка тут же отправилась к ближайшему банкомату и перевела на указанный ей номер мобильного телефона запрашиваемую сумму.

Только спустя время родственники объяснили пожилой женщине, что она стала жертвой обмана. В итоге потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время по факту мошенничества возбудили уголовное дело.