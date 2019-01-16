Бийские депутаты больше не будут получать компенсационные выплаты

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-16T11:19:48+03:00

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Депутатов Бийска лишили ежемесячной компенсационной выплаты в 1000 рублей после вмешательства прокуратуры. Эти деньги они получали с 2007 года.

Как пишет «Бийский рабочий», местные думцы сами назначили себе компенсационные выплаты. В свое время депутаты объясняли, что это те деньги, которые они тратят на бумагу, связь и проезд, а также подарки, которые готовят для жителей своих округов. При этом законодатели поясняли, что компенсационная выплата не покрывает и части реальных затрат.

В итоге прокуратура усмотрела, что депутаты получают выплаты незаконно. Согласно федеральным законом, муниципальные депутаты могут претендовать на компенсации из бюджета, но при этом они должны документально подтверждать свои расходы. В Бийске такой практики не было. В конечном счете местных депутатов лишили компенсационной выплаты.