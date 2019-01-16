Алтайские коммунисты готовятся к митингу

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-16T11:08:11+03:00

Они выступят против повышения цен и тарифов

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Алтайское краевое отделение КПРФ приглашает барнаульцев на митинг, который состоится 20 января на площади Свободы. Начало митинга намечено на 11 часов. Активисты намерены высказаться против повышения пенсионного возраста, а также повышения цен на продукты и тарифы ЖКХ.

Депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина прокомментировала «Политсибру», что митингующие выступят против того, что бьет по благосостоянию миллионов граждан.

Известно, что участники митинга затронут проблемы местного уровня. В частности они намерены выступить против повышения цен на проезд в общественном транспорте Барнаула. По итогам обещают подписать резолюцию.

Протестная акция согласована с городскими властями. Из партийного руководства на мероприятии будет присутствовать первый секретарь крайкома Мария Прусакова и первый секретарь барнаульского горкома Анатолий Барсуков.