Барнаульцы смогут пополнять транспортные карты в интернете

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-16T11:34:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Барнаула смогут пополнять транспортные карты новыми способами. В частности это можно сделать в личном кабинете сервиса «Сбербанк онлайн» или на сайте «Центртранса» Барнаула.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 15 января сервис действует для всех видов транспортных карт, включая персональные. Это значит, что пополнить баланс может любой барнаулец, у которого есть подключение к сервисам «Сбербанк онлайн» или доступ в интернет.

Интересно, что при пополнении транспортной карты одним из указанных способов необходимо учитывать, что после внесения платы пополнение транспортной карты осуществляется непосредственно на транспортном терминале кондуктора или водителя при оплате проезда. При этом пассажир должен получить два чека, один о пополнении транспортной карты, второй – об оплате проезда.

Специалисты «Центртранса» обращают внимание и на то, что баланс транспортной карты не будет пополнен до момента ее активации на терминале водителя, или кондуктора.

Пополнение баланса транспортной карты рекомендуют делать не менее чем за 24 часа до планируемой поездки.