Около 50 млн рублей направят в Барнауле на ремонт детской «инфекционки»

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-16T09:14:50+03:00

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Буквально в прошлом году жители Барнаула, которые попадали с детьми в инфекционное отделение теперь уже бывшей детской больницы №2, жаловались на плохие условия пребывания в медицинском учреждении. В итоге власти отреагировали на это должным образом.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края, на капитальный ремонт инфекционного стационара Алтайского краевого центра охраны и детства выделили около 50 млн рублей. Средства направили из регионального бюджета.

Главный врач нового медицинского учреждения Константин Смирнов рассказал, что уже в этом месяце во всех палатах поменяют матрасы и кровати. Он же добавил, что до конца текущего года произойдет перепланировка палат. Теперь они будут 1-2 местными с обязательным санузлом. Также здесь планируют поменять коммуникации, в том числе электропроводку и систему вентиляции.

Отмечается, что это будет первый капитальный ремонт в этом учреждении. Ранее здесь проводили только косметические ремонты.