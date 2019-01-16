Большегруз перегородил подъезд к старому мосту в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:52 2019-01-16T08:57:32+03:00

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В Барнауле утром 16 января на подъезде к Старому мосту при развороте застрял большегруз и перегородил движение транспорту.

- Стоит поперёк дороги. Движение сильно затруднено, водители объезжают по обочине, - написали горожане в паблике «Барнаул 22». А автобусы, которые шли из Барнаула, направляли в объезд по новому мосту.

Потом сотрудники ДПС полностью перекрыли движение транспортных средств в сторону моста.

Скриншот с паблика "Барнаул 22"

- Сейчас дорожный инцидент устранен, движение возобновлено, - сообщили в Госавтоинспекции Барнаула.

Напомним, что по старому мосту запрещен проезд большегрузов, но водитель нарушил правила.

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