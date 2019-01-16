Треска с червями, морская капуста с пластиком, тесто с карандашом: неожиданные находки в продуктах

СЕГОДНЯ 08:20 2019-01-16T08:22:35+03:00

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Чего только не находят жители Алтайского края в продуктах. Помнятся и тараканы, и гвозди. А вот новый перечень «сюрпризов».

Жительница Барнаула купила полезный продукт – морскую капусту. И порезала десну - у нее во рту вместе с салатом оказался кусок пластика! Мало того, в банке она нашла еще и кусок резины. Этими неприятными находками женщина поделилась в группе «Черный список Барнаула», пишет «МК на Алтае».

Морская капуста с пластиком и резиной. Скриншот с паблика "Черный список Барнаула".

В той же группе выложено фото консервы с печенью трески и белыми червячками бонусом.

- Раньше брала этот продукт, все было нормально, а тут две банки, и обе нашпигованы «сюрпризом», - написала покупательница.

Треска с червяками. Скриншот с паблика "Черный список Барнаула".

Впрочем, паразитами в рыбе мало кого удивишь. Их замечают довольно часто (а если не замечают, это не значит, что их нет). А вот карандаш в тесте (верхнее фото) – это, пожалуй, явление уникальное. Его обнаружила жительница Камня-на-Оби, сняла видео и выложила в соцсети.

- Карандаш средних размеров обнаружился не сразу, - пишут «Каменские известия». - Каким образом в пищевом продукте мог оказаться предмет канцелярии?

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