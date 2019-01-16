Стали известны имена лучших врачей Алтайского края
В Алтайском крае подвели итоги регионального смотра-конкурса на звание «Лучший врач года». Победитель и призеры получили солидные премии.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края, победителем конкурса стала Светлана Дородная. Она работает в Барнауле врачом скорой медицинской помощи. В качестве поощрения победительница конкурса получила 350 тысяч рублей.
Второе место занял заведующий отделением патологической анатомии, врач-патологоанатом КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» Ашот Авдалян. Кстати, недавно «Комсомолка» публиковала большое интервью с этим специалистом. Второй призер конкурса получил 250 тысяч рублей.
Третье место заняла врач-педиатр «Павловской центральной районной больницы» Ирина Храмова. Она в качестве поощрения получила премию – 158 тысяч рублей.
Также денежными премиями и дипломами были отмечены еще несколько специалистов из разных медицинских учреждений региона.