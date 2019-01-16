В Барнауле не разрешают отказываться от школьного питания
Мама ученика одной из барнаульских школ Анастасия Иванченко пожаловалась, что ее ребенку не разрешили отказаться от школьного питания.
По словам женщины, мальчик не переносит еду из столовой.
- Он просит, чтобы я давала ему с собой блинчики или йогурт. Это не избалованность, а просто такая черта. Так бывает, что дети очень избирательны в еде или привыкли к тому, что готовят дома и не едят в других местах, – говорит Анастасия.
Но отказаться от школьной еды оказалось не просто, пишет "Толк".
- Классный руководитель отправила к завучу, та - к директору. Директора я ждала почти два часа. А разговор был краток. Он прочитал лекцию о пользе горячего обеда, сказал, что отказываться нельзя, и отправил восвояси, – рассказывает мама школьника.
Но ее сын и так не остается без горячей еды. Мальчик завтракает дома перед уроками и обедает дома около 12.30 после занятий.
В итоге ребенок так и не питается (он носит перекус с собой), а родители продолжают платить за обеды каждый месяц – по факту, выбрасывают деньги на ветер.
В свою очередь, в комитете по образованию все же не рекомендуют отказываться от горячих школьных обедов, говоря о том, что ребенок может испортить желудок.
- Если он отказывается, советуем выяснить причины и найти компромиссы, – комментирует председатель комитета информационной политики администрации города Екатерина Андреева. - Например, если не ест кашу, можно договориться, чтобы давали булочку с чаем. Если компромисс найти не получается, нужно писать заявление об отказе. В таких случаях и директор, и завуч разбираются в ситуации.
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