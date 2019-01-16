В Барнауле не разрешают отказываться от школьного питания

СЕГОДНЯ 06:46 2019-01-16T06:46:25+03:00

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Мама ученика одной из барнаульских школ Анастасия Иванченко пожаловалась, что ее ребенку не разрешили отказаться от школьного питания.

По словам женщины, мальчик не переносит еду из столовой.

- Он просит, чтобы я давала ему с собой блинчики или йогурт. Это не избалованность, а просто такая черта. Так бывает, что дети очень избирательны в еде или привыкли к тому, что готовят дома и не едят в других местах, – говорит Анастасия.

Но отказаться от школьной еды оказалось не просто, пишет "Толк".

- Классный руководитель отправила к завучу, та - к директору. Директора я ждала почти два часа. А разговор был краток. Он прочитал лекцию о пользе горячего обеда, сказал, что отказываться нельзя, и отправил восвояси, – рассказывает мама школьника.

Но ее сын и так не остается без горячей еды. Мальчик завтракает дома перед уроками и обедает дома около 12.30 после занятий.

В итоге ребенок так и не питается (он носит перекус с собой), а родители продолжают платить за обеды каждый месяц – по факту, выбрасывают деньги на ветер.

В свою очередь, в комитете по образованию все же не рекомендуют отказываться от горячих школьных обедов, говоря о том, что ребенок может испортить желудок.

- Если он отказывается, советуем выяснить причины и найти компромиссы, – комментирует председатель комитета информационной политики администрации города Екатерина Андреева. - Например, если не ест кашу, можно договориться, чтобы давали булочку с чаем. Если компромисс найти не получается, нужно писать заявление об отказе. В таких случаях и директор, и завуч разбираются в ситуации.

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