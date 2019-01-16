В Барнауле 16 января ожидается -4 градуса

СЕГОДНЯ 06:14 2019-01-16T06:16:10+03:00

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В среду, 16 января, в Барнауле ожидается -4…-6 градусов.

По данным синоптиков, в Алтайском крае переменная облачность, в отдельных районах снег. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит -2…-7 градусов, местами в северных и восточных районах до -12 градусов.

В Барнауле также переменная облачность, днем снег. Ветер южный, 3-8 м/с. Днем столбик термометра покажет -4…-6 градусов. Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется.

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