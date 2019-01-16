Избыток калия может вызвать ряд заболеваний

СЕГОДНЯ 06:03 2019-01-16T06:03:34+03:00

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Калий в виде солей оказывает полезное действие на наш организм. От них всецело зависит регуляция баланса воды и ритм сердца. Важно учитывать, что калий всегда работает на пару с натрием. Сбой работы этого комплекса может привести к проблемам с мышечной и нервной тканями, что может вызывать судороги. Калий не дает солям натрия накопиться в сосудах, и тем самым не дает развиваться склерозу.

Этот элемент в соответствии с его биологической ролью крайне необходим в работе почек, печени, клеток и волокон нервной системы, а также он важен для сердечной мышцы, его сосудов и капилляров. Он входит в состав костей, волос, ногтей и зубов.

Главные источники калия – это, в основном, продукты растительного происхождения, такие как банан, дыни, все цитрусовые, виноград, абрикосы, огурцы, спаржа, шпинат, бобы и картофель. Также много его содержится в крупах (овсянка, пшено). В продуктах животного происхождения калий можно найти в говядине, молоке, рыбе.

В зимний период хорошим поставщиком калия послужат сухофрукты (в особенности, курага) и орехи (миндаль и кедровые орехи).

Передозировка калием не менее опасна, чем недостаток и тоже способна вызвать целый ряд заболеваний. Она может спровоцировать расстройство функционирования почек и сердечной мышцы.

Первые симптомы избытка калия тоже достаточно неприятны: постоянное ощущение жажды, неконтролируемые запоры и понос, раздражительность, перевозбуждение, кишечные колики.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория проводятся исследования на содержание калия в пищевых продуктах и кормах на спектрометре Optima 7300 DV.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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