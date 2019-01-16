Жительница алтайского села из мести оговорила бывшего сожителя

СЕГОДНЯ 05:19 2019-01-16T05:19:13+03:00

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Жительница Панкрушихинского района Алтайского края донесла в полицию на бывшего гражданского супруга, будто он украл у нее крупную сумму денег. Как оказалось, таким образом, женщина пыталась отомстить своему сожителю.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю, гражданские супруги проживали вместе на протяжении 16 лет. В сентябре 2018 года по инициативе мужчины пара распалась. Женщину оскорбил такой поворот, и она решила отомстить бывшему гражданскому мужу. Она пошла в полицию, и заявила, что сожитель украл у нее крупную сумму денег.

После проведенной проверки правоохранители установили, что заявительница никогда не имела озвученную ей сумму. На бывшего сожителя она донесла из мести.

С учетом того, что женщина признала в суде свою вину и раскаялась в содеянном, ей назначили наказание в виде обязательных работ.