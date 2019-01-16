«Алтай» вновь уступил «Чебоксарам» в ответном домашнем матче

СЕГОДНЯ 03:59 2019-01-16T03:59:03+03:00

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Хоккеисты «Алтая» накануне, 15 января, провели повторную домашнюю встречу против ХК «Чебоксары». Как и днем ранее, барнаульская команда потерпела поражение в две шайбы.

Между тем, к вчерашнему матчу был повышенный интерес. Буквально за несколько часов до начала игры стало известно, что в «Алтае» поменялся тренерский штаб. Клуб расторг трудовые отношения с Андреем Соловьевым и Евгением Баклановым. На их место пригласили Александра Климова и Александра Обухова. Несколько лет назад этот тандем работал в тренерском штабе уже несуществующей команды МХЛ «Алтайские Беркуты».

Что касается вчерашнего матча, то «Чебоксары» вновь выглядели увереннее во всех компонентах игры, что и позволило им склонить чашу весов в свою сторону.

Ближе к середине второго периода Артем Захаров точным броском в верхний левый угол ворот вывел гостей вперед. В концовке игрового отрезка Илья Завьялов восстановил паритет.

В третьем периоде «Чебоксары» дважды воспользовались удалениями в составе «Алтая». В обоих случаях автором заброшенной шайбы стал бывший игрок барнаульской команды Степан Жданов.

Матч завершился со счетом 1:3 в пользу ХК «Чебоксары». После этого поражения барнаульская команда откатилась на шестое место в турнирной таблице.