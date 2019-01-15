2019-01-15T17:51:30+03:00
Общество

Барнаульцы собираются в очереди, чтобы попасть в маршрутку №75

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с паблика "Барнаул 22"Скриншот с паблика "Барнаул 22"
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Барнаульцы пожаловались на то, что маршрутный автобус №75 ходит крайне редко и без остановок. Особенно это напрягает людей в час пик.

Одна из пассажирок опубликовала пост в паблике «Барнаул 22» следующего содержания:

- 7:30. Остановка "Лента" на Власихинской. Все ждут автобус, которого нет уже больше 20 минут. Дальше по маршруту ехали мимо остановок, так как был битком. И так каждый будний день. Передаем коллективный привет с добрыми пожеланиями владельцу маршрута.

Горожанка сообщает, что люди неоднократно сообщали об этом в надзорный орган, но ничего не изменилось.

Кстати, ранее барнаульская мэрия сообщала, что с 14 января начал ходить по другому маршруту автобус №76. Его конечная остановка перенесена от ТЦ "Лента" на ул. Шумакова. Маршрут сократили в связи с высокой загруженностью в часы пик улицы Лазурной.

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