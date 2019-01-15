2019-01-15T17:00:18+03:00
Общество

«Убирайтесь вон»: квартиру барнаульцев продали без их ведома

САПОЖКОВА Александра
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Стоп-кадр с видео "Наших новостей"Стоп-кадр с видео "Наших новостей"
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Семья Тончинских из Барнаула осталась без жилья накануне Нового года и с большим долгом банку. Они взяли в ипотеку квартиру на 15 лет. Десять лет платили исправно, а потом попросили перенести дату внесения ближе к зарплате - с 7-го числа на 22-ое. Им отказали, но заемщики все равно гасили по-своему, что считалось просрочкой. В итоге росли пени и долг. А после суда квартиру выставили на торги. Дмитрий Тончинский добился отсрочки решения, но неожиданно к ним нагрянули «гости».

- Они принесли документ, где указано, что квартира оформлена на нового собственника и продана она была в ноябре, - рассказывает Дмитрий. - А мы к этому времени деньги собрали. Они сказали: в полицию можете не обращаться - у нас везде "подвязки", мы так "отжали" уже 12 квартир.

Барнаульская семья осталась без жилья в канун Нового года.Видео: Наши новости

28 декабря хозяева пришли домой с работы и не смогли туда попасть - ключ не подходил. Голос за дверью сказал, чтобы они убирались вон. А меж тем, у Тончинских дома остались вещи, деньги, документы.

- Даже если это новый собственник, он должен был прийти с приставом, полицейскими. А до этого приставы должны были ознакомить нас с производством. В полиции нам заявили, что ничего делать не будут, - говорит заемщик.

У Дмитрия есть информация, что новый хозяин не раз покупал квартиры в залоге на аукционах. Он считает, что сотрудники службы безопасности банков могут действовать в связке с торговцами арестованным имуществом. Адвокат Татьяна Панина тоже видит связь.

- Мы не можем сказать, что сотрудники банка смошенничали. Но здесь явно прослеживается какая-то взаимосвязь. То, что человека выселили не по решению суда, а таким наглым образом, я считаю нарушением всех его прав, - сказала адвокат.

Она уверена: если бы Дмитрий внес деньги до окончания отсрочки, то имел бы все шансы сохранить жилье. Сейчас семья живет в съемной квартире и намерена бороться до конца. Впереди кассация и верховный суд, сообщают «Наши новости».

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