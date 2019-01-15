Прокуратура проверит скользкие дороги Барнаула

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-15T14:55:52+03:00

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Барнаульская прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при содержании улично-дорожной сети. Поводом стали публикации и сюжеты в СМИ о многочисленных травмах горожан на скользких дорогах.

- Во время проверки будет дана оценка соблюдению требований федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «О безопасности дорожного движения», госстандартов в области содержания автодорог, - рассказали в ведомстве.

В проверке примут участие представители районных прокуратур города, сотрудники Госавтоинспекции, управления МВД по Барнаулу.

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