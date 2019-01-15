Водителя «Лексуса» осудили на шесть лет за пьяное смертельное ДТП
Житель Барнаула отправится на шесть лет в колонию общего режима за смертельное ДТП, которое он совершил в пьяном виде.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, автомобилист в нетрезвом состоянии ехал на автомобиле «Лексус «по улице Трактовая со скоростью более 90 км/ч.
- Превысив скорость в населенном пункте, он не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание автомобиля, - рассказали в ведомстве.
В итоге двое пассажиров - женщина и мужчина - скончались на месте происшествия. У них были травмы головы, грудной клетки, живота и таза.
Суд лишил мужчину не только свободы, но и права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, сроком на три года.
Отмечается, что до аварии мужчина был лишен прав, и тем не менее сел за руль.
Читайте также:
Массовое ДТП в Барнауле: столкнулись четыре автомобиля (фото)