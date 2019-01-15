2019-01-15T13:58:57+03:00
Происшествия

Водителя «Лексуса» осудили на шесть лет за пьяное смертельное ДТП

САПОЖКОВА Александра
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Житель Барнаула отправится на шесть лет в колонию общего режима за смертельное ДТП, которое он совершил в пьяном виде.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, автомобилист в нетрезвом состоянии ехал на автомобиле «Лексус «по улице Трактовая со скоростью более 90 км/ч.

- Превысив скорость в населенном пункте, он не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание автомобиля, - рассказали в ведомстве.

В итоге двое пассажиров - женщина и мужчина - скончались на месте происшествия. У них были травмы головы, грудной клетки, живота и таза.

Суд лишил мужчину не только свободы, но и права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, сроком на три года.

Отмечается, что до аварии мужчина был лишен прав, и тем не менее сел за руль.

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