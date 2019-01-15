Тренерский штаб сменили в хоккейном клубе «Алтай»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-15T13:49:29+03:00

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Тренерский штаб полностью обновили в хоккейном клубе «Алтай». В команду вернулись знакомые всем специалисты.

Сегодня пресс-служба клуба сообщила о досрочном прекращении трудовых отношений с главным тренером команды Андреем Соловьевым и его помощником Евгением Баклановым.

- Трудовые отношения расторгнуты по взаимному согласию сторон, - говорят в клубе.

Тем временем, стало известно, кто заменит тренерский штаб. С сегодняшнего дня на пост наставника назначен небезызвестный Александр Климов. В Барнауле он возглавлял команду МХЛ «Алтайские Беркуты». Последнее место работы – ХК «Драгуны» (Можайск). Его напарником станет Александр Обухов. Он также в свое время работал в тренерском штабе «беркутов» в паре с Климовым.

Сегодня они же должны вывести команду «Алтай» на повторный матч с ХК «Чебоксары». Вчерашнюю, напомним, барнаульцы проиграли со счетом 0:2. Матч-реванш начнется в 19.00. Встреча состоится на льду ЛДС «Динамо».