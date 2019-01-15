Бийчане пожаловались на рубку деревьев в местном дендропарке

СЕГОДНЯ 12:50 2019-01-15T13:34:48+03:00

Ответственные за него объясняют, что это санитарные работы

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Жители Бийска стали свидетелями того, как в местном дендропарке активно вырубают деревья. Горожане утверждают, что пилят стволы, которые внешне выглядят совершенно здоровыми.

Подробнее о произошедшем пишет «Бийский рабочий». Журналисты издания попросили прокомментировать ситуацию директора предприятия «Леспромэкспорт» Данилу Голотвина.

В свою очередь он заявил, что в дендропарке подходит к завершению рубка ухода. Работы согласованы с бийским лесхозтехникумом, который следит за территорией.

Данила Голотвин добавил, что реликтовые деревья здесь не трогают, а убирают лишь те, которые больны, искривленные или мешают росту молодняка.

Как оказалось, к работам в дендропарке приступили еще в 2018 году. Тогда работы были проведены на одном участке, в настоящее время они проводятся на другом выделе.