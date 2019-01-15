Жительница Барнаула перевела мошенникам более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-15T13:35:07+03:00

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Жительница Барнаула, которая ранее уже была обманута мошенниками, попалась на новую уловку злоумышленников. На этот раз она перевела неизвестным ей лицам 1 млн 200 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 65-летняя женщина ранее заказывала лекарства в Интернете, но ее обманули. Спустя время, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем. Он сказал, что подозреваемые в мошенничестве задержаны, а потерпевшим полагаются выплаты – по 10 млн рублей. Он же добавил, что для получения выплаты необходимо оплатить государственную пошлину, страховку, услуги инкассации.

В итоге доверчивая женщина сделала несколько переводов. В общей сложности она перечислила неизвестным лицам 1,2 млн рублей. При этом для оплаты страхового взноса она оформляла займы в кредитных организациях города.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело.