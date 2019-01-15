Убыточный маршрут «Камень-на-Оби – Карасук» решили сохранить

СЕГОДНЯ 12:03 2019-01-15T12:03:08+03:00

Поезда между этими станциями будут курсировать дважды в день

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Жители алтайского поселка Березовского и станции Панкрушиха добились того, чтобы не отменяли сообщение поездов по маршруту «Камень-на-Оби – Карасук».

Как сообщает пресс-служба алтайского регионального отделения «ЛДПР», руководство «РЖД» планировало закрыть с 2019 года указанный маршрут, как убыточный, однако это решение пересмотрели в интересах людей. Местные жители неоднократно обращали внимание, что кроме железнодорожного сообщения, у них нет другого общественного транспорта.

После оптимизации расписания поезда между двумя станциями будут курсировать дважды в день.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, в нее вмешалась депутат от «ЛДПР» Евгения Боровикова. В конечном итоге и.о. начальника службы Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков поблагодарил ее за неравнодушное отношение к организации железнодорожных перевозок.