На Алтае хотят ввести ответственность для собственников брошенных авто

СЕГОДНЯ 12:03 2019-01-15T12:03:04+03:00

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Ответственность для собственников брошенных автомобилей хотят ввести депутаты в Алтайском крае. Об этом сообщил секретарь Алтайского реготделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко во время приема граждан в общественной приемной «ЕР».

К нему обратился житель Барнаула Сергей Калинин, председатель совета дома №27 по улице 50 лет СССР. По его словам, уже порядка семи лет во дворе этого дома стоит большой автомобиль, который мешает благоустройству, очистке двора от снега и другим хозработам. А также мешают проезду машин скорой помощи и пожарных.

- И у нас нет законных механизмов, чтобы убрать авто, брошенное во дворе, - говорит Сергей Калинин. – Я хочу обратиться с предложением добавить в статью краевого закона «об административной ответственности» новый состав нарушения. Это бы развязало руки в борьбе с «подснежниками». Тем более, что проблема актуальна для всего края.

Александр Романенко сообщил, что проблему уже изучают депутаты Барнаульской гордумы. Он заверил, что краевые депутаты окажут им помощь в подготовке документа, после чего рассмотрят его на одной из ближайших сессий.

- Стоит посмотреть, насколько первоначальный закон по правилам благоустройства предусматривает тему брошенных транспортных средств, и, при необходимости, внести поправки. И решение данного вопроса должно быть комплексное. Стоит еще раз оценить размеры штрафов, чтобы от них нельзя было просто отмахнуться. При этом мы должны не просто предусмотреть наказание, но и разъяснять положения закона, создавать условия для его соблюдения – а именно организовывать парковки, где владельцы смогут хранить авто, - сказал Романенко.