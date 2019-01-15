В барнаульских школах подорожало питание

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-15T12:10:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Наряду с ростом цен на продукты и коммунальные услуги в Барнауле подорожало школьное питание. В среднем цены на обеды учеников выросли на 10%.

Как пишет «Политсибру», родители одной из городских гимназий предоставили изданию документ, который комитет по образованию администрации Барнаула разослал в школы для ознакомления.

В нем сказано, что повышение цен на школьное питание вызвано ростом цен на сырье, горюче-смазочные материалы, транспортные расходы, а также уровнем инфляции за период 2016-2018 годов.

Из этого же документа следует, что с января 2019 года для учеников младших классов стоимость обеда увеличится на 5 рублей. Новая цена составляет 60 рублей. Для учеников средних и старших классов цена обеда увеличится с 65 до 72 рублей. Также известно, что для тех, кто учится в кадетских классах двухразовое питание будет стоить 120 рублей, а трехразовое питание – 140 рублей.

Напомним, что не так давно пытались поднять цены на школьные обеды в Бийске, но позже местные власти заявили, что повышения цен на питание для учеников не будет, однако, к этому вопросу могут вернуться в ближайшее время.