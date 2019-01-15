Алтайская «Единая Россия» перейдет на новый принцип руководства

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-15T11:22:47+03:00

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Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия» готовится к проведению конференции, которая намечена на 30 января 2019 года. В этот день состоятся перевыборы руководящих органов партии в регионе – Регионального политического совета и Президиума.

Как сообщили в пресс-службе алтайского регионального отделения «Единой России», главным изменением станет то, что теперь руководящим органом партии в регионе станет Президиум политсовета, в состав которого входят 16 человек, а сам политсовет, в составе которого более ста человек, останется коллегиальным органом. Члены политсовета будут участвовать в обсуждении вопросов, но окончательные решения останутся за Президиумом. Эту перестановку объясняют внесением изменений в устав партии на федеральном уровне.

Напомним, что в прошлом году состав Президиума регионального отделения «Единой России» покинули бывший губернатор края Александр Карлин, и экс-сенатор Михаил Щетинин.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который относительно недавно стал единороссом, уже вошел в состав Генерального совета «Единой России». В этот же орган входит депутат АКЗС Алексей Кривенко.