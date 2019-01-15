Житель Заринска сам перевел мошенникам 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-15T10:16:08+03:00

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Житель Заринска добровольно перевел мошенникам 10 тысяч рублей, не подозревая о том, что его пытаются обмануть.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 59-летний мужчина разместил в интернете объявление о продаже автомобиля. Вскоре ему позвонил неизвестный, который сказал, что готов внести задаток. Он же попросил продавца дойти до ближайшего банкомата и сделать несколько манипуляций. В итоге доверчивый продавец авто подключил свою банковскую карту к мобильному номеру злоумышленника. Однако, мошенник не смог воспользоваться чужими деньгами, поскольку средств на карточке не оказалось.

Тогда мошенник снова позвонил продавцу автомобиля и попросил перевести на его счет 10 тысяч рублей, после чего обещал вернуть эту сумму и перевести задаток. Когда потерпевший перевел деньги, злоумышленник отключил телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело.