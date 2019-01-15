В Славгороде разберутся с неподъемными ценниками на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-15T09:48:59+03:00

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С 1 января все регионы России перешли на новую схему обращения с отходами. В Алтайском крае в Славгородской зоне услуги регоператора оказались самыми дорогими — 113,43 рубля в месяц за человека по отходам IV класса опасности, в то время как, к примеру, в Бийской зоне ценник равен 36,12 руб.

Славгородские депутаты считают, что для некоторых семей рост платы подскочил сразу на 300%. На непомерно возросшие тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов депутаты пожаловались председателю Алтайского Заксобрания Александру Романенко, сообщает «Банкфакс».

- Надо понять, отчего в Славгороде тарифы выросли больше, чем вдвое, является ли обоснованным такое решение. Зарплаты в городе - далеко не самые большие в крае, и совокупная коммунальная нагрузка, с учетом роста тарифов по другим направлениям, может оказаться непосильной, - прокомментировал спикер.

Разбирательство уже началось: направлены письма в управление по регулированию цен и тарифов и в антимонопольную службу. Какой будет реакция ведомств — большой вопрос.

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