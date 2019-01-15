Массовое ДТП в Барнауле: столкнулись четыре автомобиля (фото)

СЕГОДНЯ 09:15 2019-01-15T09:16:11+03:00

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14 января в 17.28 в Барнауле на проспекте Калинина в районе дома № 22-Б столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД города, мужчина 1984 года рождения на иномарке Toyota Nadia выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4 и Toyota Caldina. После чего Toyota RAV4 врезалась в автомобиль Lada Largus. Из-за этого ДТП в час пик образовалась огромная пробка.

ДТП на пр. Космонавтов в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой

- В результате дорожно-транспортного происшествия повреждения получили водитель и пассажир Toyota Nadia, а также водитель и женщина-пассажир автомобиля Toyota RAV4. Пострадавшим оказана медпомощь в Городской больнице № 1, - рассказали в Госавтоинспекции.

Отмечается, что водитель Toyota Nadia отказался от медосвидетельствования, в связи с чем было возбуждено административное дело.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.