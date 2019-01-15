Два водителя пострадали в ДТП в Барнауле
Водители легковых автомобилей Nissan и Chevrolet пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром 15 января в Барнауле.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась на проспекте Красноармейский, в районе дома № 47-а в 10 часов.
- Произошло столкновение транспортных средств. В результате происшествия оба водителя иномарок получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь, - рассказали в ГИБДД.
Отмечается, что за рулем Nissan находился мужчина 1958 года рождения, а за управлением Chevrolet - мужчина 1990 года рождения.
Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
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