Два водителя пострадали в ДТП в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:43 2019-01-15T08:43:32+03:00

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Водители легковых автомобилей Nissan и Chevrolet пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром 15 января в Барнауле.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась на проспекте Красноармейский, в районе дома № 47-а в 10 часов.

- Произошло столкновение транспортных средств. В результате происшествия оба водителя иномарок получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь, - рассказали в ГИБДД.

Отмечается, что за рулем Nissan находился мужчина 1958 года рождения, а за управлением Chevrolet - мужчина 1990 года рождения.

Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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