СЕГОДНЯ 08:16 2019-01-15T08:16:39+03:00

Третья часть Алтайского края может пострадать от паводка в 2019 году Фото: Олег УКЛАДОВ

В регионе уже сейчас начали готовиться к возможным подтоплениям

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В зоне воздействия паводковых вод весной 2019 года могут оказаться 20 приобских районов Алтайского края. Об этом заявил заместитель председателя регионального правительства Игорь Степаненко.

Он же добавил, что 15 января состоится селекторное совещание с главами городов и районов, на котором обсудят план действий для подготовки к опасному периоду.

Заместитель председателя правительства Алтайского края, подчеркнул, что прогноз предстоящего паводка будет подготовлен позже, когда в полном объеме будет получена вся необходимая для этого информация.

Во многом паводковая ситуация в регионе будет зависеть от того, насколько снежными окажутся ближайшие месяцы, немаловажную роль в этом отношении сыграет степень промерзания почвы.

– Мы не будем публиковать прогнозы, чтобы показать, что ведем подготовку к паводку. К этому явлению нужно готовиться всем районам и городам нашего края, другого варианта у нас нет, – резюмировал Игорь Степаненко.