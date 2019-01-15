2019-01-15T06:23:05+03:00
Спорт

Хоккеисты «Алтая» в пятый раз в сезоне проиграли «Чебоксарам»

Пока барнаульская команда остается на пятом месте в турнирной таблице
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Хоккеисты «Алтая» в пятый раз в сезоне проиграли «Чебоксарам»Хоккеисты «Алтая» в пятый раз в сезоне проиграли «Чебоксарам»Фото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Хоккеисты «Алтай» провели очередной домашний матч в рамках Первенства ВХЛ. В пятый раз в текущем сезоне барнаульцы сыграли с ХК «Чебоксары». Очередная попытка алтайских хоккеистов забрать очки у соперника, вновь оказалась провальной.

Вплоть до середины третьего периода ни одной из команд не удавалось открыть счет в этой встрече. Хоккеисты «Алтая» были больше сконцентрированы на обороне, а дальние броски гостей серьезной опасности не представляли.

В третьем периоде команды перешли на игру в открытый хоккей, и это пошло на пользу гостям. На 52-й минуте нападающему ХК «Чебоксары» Артему Захарову удалось «распечатать» ворота «Алтая». Уже на последней минуте матча достиг цели бросок с острого угла Павла Никулина. Пятый матч в сезоне между «Алтаем» и «Чебоксарами» завершился со счетом 0:2. После этого поражения барнаульская команда сохранила за собой пятое место в турнирной таблице.

Сегодня, 15 января, команды проведут повторную встречу. Матч пройдет на «Карандин-Арене» «Динамо». Начало игры в 19 часов.

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отец, не пей: подросток забил отчима битой в Тальменком районе
Барнаул на три дня станет столицей Года театра
Бийские перевозчики хотят поднять цены на проезд до 20 рублей
В новогодние праздники на Алтае в пожарах погибли 17 человек
Вода залила дорогу в Барнауле, движение перекрыто
Огромный коттедж с каминной, зимним садом и спа-зоной продают за 50 млн рублей
В Алтайском крае проанализируют готовность к ЧС после трагедии в Магнитогорске
Барнаульские школьники могут сдать пробный экзамен по физике
В Алтайском крае сменился главный судебный пристав
«Фонтан» среди зимы забил из-под земли в Барнауле
Почти 400 елок сдали барнаульцы на переработку
В Барнауле две девушки и женщина пострадали в ДТП
Легковушка снесла остановку в центре Бийска
Роспотребнадзор проверит воду в купелях
До -4 градусов потеплеет в Барнауле в ближайшие дни
Житель алтайского села зверски расправился со своей знакомой
В Барнауле на Силикатном пропал парень
Стало известно, кто возглавил комитет по строительству Барнаула
Автобус №53 и «Газель» столкнулись в Барнауле
Барнаулец меняет салфетку с автографом Валентина Стрыкало на автомобиль
В надежде выиграть жительница Алтайского края потеряла 54 тысячи рублей