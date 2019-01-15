СЕГОДНЯ 06:23 2019-01-15T06:23:05+03:00

Хоккеисты «Алтая» в пятый раз в сезоне проиграли «Чебоксарам» Фото: предоставлено пресс-службой

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Хоккеисты «Алтай» провели очередной домашний матч в рамках Первенства ВХЛ. В пятый раз в текущем сезоне барнаульцы сыграли с ХК «Чебоксары». Очередная попытка алтайских хоккеистов забрать очки у соперника, вновь оказалась провальной.

Вплоть до середины третьего периода ни одной из команд не удавалось открыть счет в этой встрече. Хоккеисты «Алтая» были больше сконцентрированы на обороне, а дальние броски гостей серьезной опасности не представляли.

В третьем периоде команды перешли на игру в открытый хоккей, и это пошло на пользу гостям. На 52-й минуте нападающему ХК «Чебоксары» Артему Захарову удалось «распечатать» ворота «Алтая». Уже на последней минуте матча достиг цели бросок с острого угла Павла Никулина. Пятый матч в сезоне между «Алтаем» и «Чебоксарами» завершился со счетом 0:2. После этого поражения барнаульская команда сохранила за собой пятое место в турнирной таблице.

Сегодня, 15 января, команды проведут повторную встречу. Матч пройдет на «Карандин-Арене» «Динамо». Начало игры в 19 часов.