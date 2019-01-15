2019-01-15T06:07:15+03:00
Происшествия

Отец, не пей: подросток забил отчима битой в Тальменком районе

Дарья САВЕНКО
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Трагедий завершилась ссора 16-летнего парня и его отчима в одном из сел Тальменского района.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, ночью 13 января парень бейсбольной битой нанес несколько ударов отчиму по голове. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте. В этот же день его тело было обнаружено, а пасынок задержан.

Предварительно установлено, что между подростком и его отчимом постоянно происходили конфликты, причиной которых являлось аморальное поведение отчима и злоупотребление им спиртными напитками.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

- При расследовании уголовного дела следствию предстоит установить причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления, а также меры к их устранению, - пояснили в пресс-службе.

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